Vijf jaar cel gevorderd voor dollemansrit 14 maart 2018

02u26 0 Boortmeerbeek Thomas H. (27) uit Rillaar riskeert nog steeds vijf jaar cel, de helft effectief, voor poging tot doodslag op twee agenten. De zaak kwam terug na een maatschappelijke enquête bij de man. Daarbij werd vastgesteld dat de twintiger ondertussen een stabiel leven leidt en werk heeft. Voor de procureur geen reden om zijn vordering bij te stellen. H. heeft altijd ontkend de agenten dood gewild te hebben.

"Ik wist dat ik gedronken had en handelde puur uit paniek. Zonder na te denken. Ik had nooit de intentie om hen aan te rijden of te raken. Mijn vriendin was toen zwanger, ik wou geen problemen", klonk het op zijn proces in oktober. De twintiger weigerde op 29 oktober 2015 te stoppen voor een politiecontrole. Het was een begin van een dolle rit van 10 kilometer door Hever en Boortmeerbeek. Hij verschool zich met zijn wagen uiteindelijk aan garageboxen aan de Korte Bruul in Boortmeerbeek. Daar moesten de agenten springen voor hun leven toen hij opnieuw wegstoof. Voor de verkeersinbreuken werd de zaak al behandeld voor de politierechtbank. De strafrechter bekijkt of er nog een mogelijkheid is tot samenvoeging voor de correctionele rechtbank om een straf uit te spreken. Volgens de verdediging kan daar geen sprake van zijn. De zaak gaat verder 13 april. (KAR)