Vier maanden cel voor slag aan minderjarige 24 april 2018

Een 44-jarige man uit Boortmeerbeek werd veroordeeld tot vier maanden cel voor geweld tegen een minderjarige. L.S. gaf de 17-jarige vorige zomer klappen na een akkefietje over een parkeerplaats in Boortmeerbeek. De tiener had S. gevraagd om zijn wagen te verplaatsen omdat die de auto van zijn oom blokkeerde, maar de veertiger weigerde. De situatie escaleerde, al beweerde S. dat hij eerst een klap moest incasseren, en zelf reageerde met "een klets" uit zelfverdediging. De rechter geloofde dat niet en veroordeelde de man. (KAR)