Vier jaar cel voor man die twee dochters misbruikte SVDL

12 december 2018

Een veertiger is door de Leuvense strafrechtbank veroordeeld tot vier jaar cel omdat hij tussen begin 2000 en eind 2006 zijn dochter meermaals had verkracht, hierbij penetreerde hij haar met de vingers. Een andere dochter randde hij meermaals aan tussen begin 1996 en eind 2004. Dat gebeurde allemaal in Boortmeerbeek. Hij stopte met hen lastig te vallen toen ze hun regels kregen. De zedendelinquent werd verder nog eens vijf jaar uit zijn burgerrechten ontzet.

De verkrachte dochter kwam samen met haar broer aangifte doen van deze zware feiten op 10 december 2013. Hun vader was toen immers een relatie begonnen met een andere vrouw, die een dochter had. Ze bekommerden zich om hun stiefzus en wilden niet dat haar hetzelfde overkwam. Uit het onderzoek kwam naar voren dat haar oudere zus ook mishandeld werd door hun vader, maar bij haar bleef het bij aanranding. De beklaagde liep vaak naakt rond als de moeder buitenshuis was, zat zo achter zijn computer en masturbeerde zich naakt buiten in hun tuin aan het zwembad. De broer verklaarde aan de politie dat zijn zussen toiletpapier in het sleutelgat van het toilet, de bad- en de slaapkamer staken zodat hij niet kon binnen kijken en dat ze ook een zware boekenkist voor de deur van een meisje plaatsten, zodat hij niet binnen kon.

Bij een verhoor ontkende de Limburger het merendeel van de feiten, hij zou enkel zijn dochter geaaid hebben maar niet aan de intieme delen. Volgens hem kon zijn ex het niet verkroppen dat hij haar verliet voor een zeventien jaar jongere vrouw. Volgens een aangestelde deskundige nam hij een misleidende houding aan tijdens het onderzoek. Hij vertoonde ook leugenachtige reacties bij de leugendetectie toen hem gevraagd werd of hij ooit een seksuele handeling met zijn dochter had gepleegd.

“De feiten zijn bijzonder ernstig. Door de vertrouwensband die ze met hun vader hadden, was het voor hen erg verwarrend en beangstigend om op een bepaald moment geconfronteerd te worden met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit leidde uiteindelijk tot aanrandingen en verkrachting. De beklaagde verklaarde zich niet bereid om probatievoorwaarden na te leven en ontkent de feiten. Om hem het ontoelaatbare van zijn handelen te doen inzien en herhaling te voorkomen legt de rechtbank vier jaar cel op”, oordeelde de rechter.