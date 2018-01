Verbindingsriolering onder sporen tóch mogelijk 27 januari 2018

03u11 0 Boortmeerbeek "Een onverwachte, maar enorm grote meevaller", zo noemt een opgeluchte schepen van Openbare Werken Annick Dekeyser (Open Vld) de recente boring van een verbindingsriolering onder de spooroverweg van Hever (Boortmeerbeek).

"De verbindingsrioleringswerken Bieststraat- I.Vermeulenstraat-Pachthofstraat staan al minstens 12 jaar lang op de agenda", legt Dekeyser uit. "Toen begin 2013 alle plannen eindelijk klaar waren, bleek de toenmalige NMBS Holding plots geen toestemming te geven. Die is echter nodig om de nieuwe riolering aan te sluiten op de reeds bestaande aan de overzijde. Gevolg: niet alleen alle planontwerpen en vergunningsaanvragen moesten worden overgedaan, er dienden ook heel wat grondinnames te gebeuren. Kortom: een enorme tijdrovende en vooral ook zeer kostelijke en juridische aangelegenheid met vele onderhandelingen en zware procedures." Daarom werd voorlopig afgezien van de ondergrondse aansluiting. "Tot het alerte diensthoofd van onze Technische Dienst de plannen van Infrabel onder ogen kreeg", vertelt Dekeyser. "Omdat de rails en onderbouw toch zouden worden vernieuwd, waarbij het treinverkeer sowieso zou moeten worden stilgelegd, was dit onze uitgelezen kans. Afgelopen weekend was de langverwachte onderboring een feit, waardoor fase 2 van ons rioleringsproject nu plots in een stroomversnelling komt. Nu kan de aansluiting jaren eerder en pakken goedkoper gebeuren", aldus nog Dekeyser. Wanneer de aanleg van de riolering aan de overzijde van de overweg zal aanvatten, is nog niet bekend. (SPK)