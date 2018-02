Van hobbelweg naar veilige doortocht HERINRICHTING DORPSCENTRUM IS ACHTER DE RUG SVEN PONSAERTS

10 februari 2018

02u44 0 Boortmeerbeek De herinrichting van het dorpscentrum van Schiplaken is klaar. De drukke doortocht van en naar de E19 werd een stuk verkeersveiliger, met onder meer nieuwe fietspaden, een nieuwe rijweg, én een afgedwongen zone 30 aan basisschool De Bosuiltjes.

"De versleten 'hobbelweg' in betonklinkers heeft plaats gemaakt voor een vlakke asfaltbaan", zegt schepen van Openbare Werken Annick Dekeyser (Open Vld). "Maar ook op vlak van de verkeersveiligheid werden hier aan de Bieststraat heel wat inspanningen geleverd. Gezien het enorm drukke spitsverkeer in deze schoolomgeving kon dat ook niet anders. Omdat het hier altijd een drukke doorgangsverbinding zal blijven - zeker zolang het gewest op de Leuvensesteenweg geen werk maakt van een vlottere doorstroming aan kruispunt Den Tip - hebben we volop de kaart van de zwakke weggebruiker getrokken. Anders dan oorspronkelijk gepland en ondanks het feit dat het hier een zone 30 is, hebben we ervoor gekozen om de zwakke weggebruiker niet de rijbaan op te sturen. Het smalle fiets- en voetpad langs één zijde van de rijbaan werd zelfs vervangen door brede, vrijliggende paden aan weerszijden. Maximale ruimte voor de zwakke weggebruiker, dus."





Er was al heel wat consternatie rond de nieuwe 'rode rem' ter hoogte van Vrije Basisschool De Bosuiltjes. "Rij je sneller dan toegelaten door de zone 30, dan sta je gegarandeerd voor het rode licht", legt Dekeyser uit. "Weinigen weten dat, met enige frustratie tot gevolg. Maar ondertussen werd de wel erg lange 'straftijd' al ingekort. En er komen ook nog oplichtende waarschuwingsborden, zogenaamde 'bi-flashes zone 30'. Maar wie niet wil wachten, houdt zich gewoon beter aan de snelheidslimiet. Voorts werkt, naast de asverschuiving van de rijbaan, ook de nieuwe verzinking in het wegdek snelheidsremmend. Bijkomend voordeel van die verlaging, die de voormalige verkeersdrempels vervangt, is dat ze ter hoogte van de bushalte een verhoogd in- en uitstapcomfort oplevert."





Octopusmeubilair

Voorts zet kleurrijk octopusmeubilair de schoolomgeving aan De Bosuiltjes extra in de verf. "Voor de kerk werd de bestaande kiss&ride-zone volledig heraangelegd en parkeervrij gemaakt. Om de verkeersveiligheid voor en na schooltijd te verhogen, kwam er ook een parkeerplaats voor de schoolbus. Voorheen moest die gewoon op de drukke weg blijven staan. Bedoeling is dat er op termijn ook aan de achterzijde van de school, langs de Blokstraat, een ingang met parkeergelegenheid komt, om zo de schooldrukte aan de voorzijde tijdens de spits toch enigszins te milderen."





Enkele zitbanken en groenaanplantingen moeten het geheel nu nog afwerken. "Op die manier kan er aan het nieuwe Karabinierspleintje, tussen de school en de nieuwe woonwijk, meteen ook een soort van ontmoetingsplaats ontstaan", aldus nog Dekeyser.