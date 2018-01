Unizo HeBoS roept op tot gemeentelijk overleg 20 januari 2018

Handelsvereniging Unizo HeBoS uit Boortmeerbeek hield onlangs haar jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie. Een honderdtal ondernemers, handelaars en zelfstandigen uit Boortmeerbeek, Hever en Schiplaken verzamelden daarvoor in de nieuwe gebouwen van Global Rent langs de Leuvensesteenweg. Voorzitter Marc Spens lanceerde in zijn toespraak de vraag aan de gemeente om, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, rond de tafel te gaan zitten om van gedachten te wisselen over thema's als onder meer een dorpskernversterking, verkeersplan, de toekomstige inplanting van handelszaken en de gemeentelijke ondersteuning aan de lokale handelaars. Ook in 2018 zal Unizo HeBoS maandelijks een Ondernemerscafé houden waarop de Boortmeerbeekse ondernemers mekaar informeel kunnen ontmoeten.





(SPK)