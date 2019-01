Twee rode brievenbussen verdwijnen uit straatbeeld KAR

21 januari 2019

In Boortmeerbeek verdwijnen twee postbussen van bpost uit het straatbeeld. Het gaat om de rode brievenbus in de Goorstraat 195 en Mercatorlaan 30 in Hever. Bpost deelt mee dat over de laatste 5 jaren het volume brieven met 20% gedaald is, een daling die zij ook voelt in het netwerk van de 13.000 rode brievenbussen. Dat netwerk werd voor de laatste keer aangepast in 2004. Daarom gaat bpost de komende maanden het netwerk van rode brievenbussen stevig indijken.