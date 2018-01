Trucker: "Gas bijgegeven toen het oranje was" 20 januari 2018

02u28 0

Een vrachtwagenchauffeur uit Sint-Pieters-Leeuw heeft in de rechtbank de wenkbrauwen doen fronsen. "Ik heb extra gas gegeven toen ik zag dat het oranje was", verklaarde hij aan de rechter op de vraag waarom hij door het rood reed in Boortmeerbeek in mei vorig jaar.





"Hij was zwaar geladen dus hij moest kiezen. Remmen en tot stilstand komen in het midden van het kruispunt met het risico dat zijn lading overboord ging of gas bijgeven", aldus zijn advocaat. Volgens de rechter had de man beter van in het begin zijn snelheid aangepast aan zijn lading. Ze gaf hem een rijverbod van 21 dagen en een boete van 80 euro. (KAR)