Troy en Talitha Cultuurlaureaten 2016 12 juni 2018

De gemeente Boortmeerbeek heeft onlangs de jonge muzikanten Troy Eghosa Joris en Talitha Van der Geest tot Cultuurlaureaten 2017 verkozen. Troy behaalde op de solistenwedstrijd van Vlamo Provinciaal op de bugel een score van 85% in de categorie 'Ere'. Talitha behaalde op het koperen blaasinstrument de tweede plaats in de categorie 'Uitmuntendheid', en mocht ook de Vlaamse finale in de Single in Antwerpen spelen.





(SPK)