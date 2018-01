Toneelversie van 'En toen schiep God Kevin' van Bart Debbaut 02u28 0 Foto Vanessa Dekeyzer Het boek van auteur Bart Debbaut zal binnenkort op de planken nagespeeld worden. Boortmeerbeek Ruim drie jaar na het verschijnen van 'En toen schiep God Kevin', een satirische roman van Bart Debbaut, brengt toneelkring De Vlieg uit Hever dit boek nu ook op de planken.

Tussen 20 januari en 2 februari brengt het gezelschap dit bijzondere boek in een toneelversie in het parochiecentrum Carpus in Hever. "Het was een hele eer voor mij toen De Vlieg me contacteerde met de vraag of ze mijn boek op de planken mochten brengen", zegt auteur Bart Debbaut. ''En toen schiep God Kevin' is sowieso een buitenbeetje in mijn oeuvre dat bijna uitsluitend uit thrillers en misdaadromans bestaat. Het werd, na een zijsprongetje met een novelle, een satirische roman waarin God aan Jezus vraagt om terug te keren naar de aarde om daar een en ander recht te trekken. Jezus weigert echter en God beslist om een nieuwe messias uit te zenden. Kevin uit Tienen is die nieuwe messias, maar hem van die taak overtuigen en het vinden van volgelingen blijkt geen sinecure." Het toneelstuk 'En toen schiep God Kevin' gaat op zaterdag 20 januari in première in Hever. Alle info op www.toneelkring-de-vlieg.webnode.be. (VDT)