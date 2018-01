Toneelkring De Vlieg speelt 'En toen schiep God Kevin' 02u26 0 Foto Sven Ponsaerts

Toneelkring De Vlieg uit Hever (Boortmeerbeek) speelt de komende weken zijn voorjaarsproductie 'En toen schiep God Kevin', naar de gelijknamige roman van Bart Debbaut. Het gloednieuwe stuk, dat door De Vlieg voor het eerst wordt vertolkt, draait rond Kevin, een doodgewone puber in een gewoon gezin die door God wordt uitverkozen om het zootje dat de mensheid er weer van maakt een halt toe te roepen. Maar eens van zijn roeping overtuigd, blijkt het vinden van volgelingen voor Kevin geen sinecure. De voorstellingen vinden plaats in Parochiecentrum Carpus in Hever op zaterdagen 20 en 27 januari en op vrijdagen 26 januari en 2 februari, telkens vanaf 20 uur. Op zondag 21 januari is er vanaf 15 uur een namiddagvoorstelling. Reserveren aan 9 euro via 0479/28.75.80 of via jackie.benooit@telenet.be. De opbrengst gaat zoals steeds naar de Vrije basisschool Kringeling.





(SPK)