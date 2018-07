Tiende gemeentelijk petanquetornooi 31 juli 2018

02u25 0

De gemeente Boortmeerbeek houdt op zondag 19 augustus voor de 10de maal een petanquetornooi waaraan alle liefhebbers kunnen deelnemen. Het tornooi vindt van 13.30 tot 18 uur plaats op het voetbalterrein aan de sporthal van Boortmeerbeek. Inschrijven per ploeg van drie spelers, waarvan er minstens één in de gemeente Boortmeerbeek dient te wonen, kan tot en met 9 augustus op de dienst Vrije Tijd aan 3 euro per ploeg. Inschrijving ter plaatse kost 5 euro per ploeg. Meer info: griet.janssens@boortmeerbeek.be en 015/51.11.45. (SPK)