The Table **** Kim Aerts

23 januari 2019

09u53 0 Boortmeerbeek The Table in Boortmeerbeek is een nieuwkomer in de regio. Na een omzwerving als kok in het mondaine Gstaad in Zwitserland wil chef Joachim Van Vlasselaer opnieuw het mooie weer maken in de Belgische keuken.

Geen uitgebreide kaart in The Table, maar spijtig genoeg ook geen volk tijdens een donderdaglunch. Maar dat lieten de chef en zijn vrouw Josefina niet aan hun hart komen. De ontvangst was vriendelijk en correct, zonder poespas. Wij schoven aan voor een lunch, all-in formule. De twee amuses bij het aperitief lieten weinig aan de verbeelding over. Een scheermesje met komkommer en aioli van inktvis, flarden Granny Smith en sneeuw van rettich - rammenas voor de vrienden. Op steen kregen we knolselder gegaard in zeezout en terrine van varkenswang met een spruitje omringd, topped met een crumble van spek. De belofte van een pure keuken hield stand, al misten beide hapjes wel een beetje power. Die ontbrak hoegenaamd niet in het voorgerecht. Perfect gebakken kalfszwezeriken met daaronder een smeuïg gepocheerd ei (foto). De begeleidende croutons gaven dat extra krokante aan het gerecht waar eigenlijk niets op aan te merken was. Bij het voorgerecht een onontbeerlijke witte Chardonnay.

Wijnkelder

Voor de wijnliefhebbers is The Table een vinkje waard op de bucket list. En daar zit de wijnkelder van chef Joachim wel voor iets tussen. Het hoofdmaal van parelhoen kwam met fregola, flower sprouts en beukenzwam. In het glas: La Canaille. Een wijn om in huis te halen en een die naadloos aansloot bij de parelhoen. Die was mals, al kon het vel iets krokanter maar dat heet mierenneuken op een donderdagmiddag. De fregola, een soort Italiaanse pasta in de vorm van erwtjes, hield het gerecht licht en evenwichtig. De kalfsjus die ter plaatse werd uitgeschonken, maakte het plaatje af. Maar dan was er nog het dessert van cheese cake. En daar komen we graag nog eens voor terug. Het zelf gedraaid ijs van framboos mikte recht op je smaakpapillen. De matcha, een soort superfood, en het venkelzaad en de kamille waren daarbij een voetnoot. Voor chocolaatjes bij de koffie werkt de chef samen met Pieter Vaes van The Cacao Project in Mechelen, hij leerde de stiel bij meester chocolatier Dominique Persoone. We proefden geroosterde pompoenpitten met witte chocolade. Een waardige afsluiter.

De fles water - inbegrepen in de prijs - bleef heel de maaltijd in de koelkast. Al werd dat ruim gecompenseerd met de aangepaste wijnen. The Table is een restaurant dat meer verdient dan twee bezette stoelen tijdens de lunch. In het weekend zit het dan weer wel lekker vol. (KAR)