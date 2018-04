Stuur uit BMW gestolen 06 april 2018

02u24 1 Boortmeerbeek Dieven hebben in de nacht van dinsdag op woensdag het stuur gestolen van een geparkeerde BMW in de Neerhofstraat in Boortmeerbeek.

"Ze sloegen een kleine zijruit van mijn wagen stuk. Zo konden ze het stuur stelen", vertelt Dana Flebus, eigenaar van de BMW 1-reeks. Een paar straten verder zouden dieven ook de gps uit een BMW gestolen hebben. "Dat was gelukkig niet het geval bij mij. Buiten het gestolen stuur en het kapotte raampje viel de schade eigenlijk wel mee. Al moet ik zeggen dat het wel even schrikken was. Ik slaap aan het raam, eigenlijk zo goed als naast mijn wagen en tóch heb ik niets gehoord. Dat is het werk van de betere professional", klinkt het bij Flebus, die gelukkig verzekerd is voor zulke zaken. "Anders had dit grapje mij toch al vlug een paar duizend euro gekost", klinkt het.





Verdacht voertuig

Enkele weken geleden werd er ook in Hever een stuur uit een wagen gestolen. Of he dezelfde daders waren, is niet duidelijk. "Een paar weken geleden heb ik wel een verdacht voertuig door de straat zien rijden. Die wagen reed tien kilometer per uur en was precies met een zaklamp in huizen aan het schijnen. Opvallend, aangezien er in de Neerhofstraat eigenlijk niemand rijdt die hier niet moet zijn", meent Flebus.





Accessoires zoals airbags, gps-toestellen en sturen uit premiumwagens zoals BMW, Mercedes en Audi zijn al jaren het favoriete doelwit van dieven. (ADPW)