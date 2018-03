Start nieuwe reeks 'Begin-to-Run' 31 maart 2018

De Boortmeerbeekse Joggingclub Icarus en de gemeentelijke Sportdienst starten op dinsdag 17 april met een nieuwe gratis lessenreeks 'Begin-to-Run'. Iedereen - ongeacht leeftijd en conditie - kan deelnemen aan het joggingprogramma waarin men in tien weken tijd ononderbroken vijf kilometer leert joggen. De deelnemers trainen daarvoor gedurende tien weken tweemaal per week in verschillende tempogroepen en onder begeleiding van ervaren lopers van Icarus. Deelname is gratis. Start en aankomst zijn telkens aan de gemeentelijke sporthal langs de Sportveldweg 6 in Boortmeerbeek. Inschrijven kan daar op 17 april vanaf 19.30 uur. (SPK)