Sportdienst zet kampioenenploegen in de bloemetjes 14 juni 2018

02u25 0

De Sportdienst van Boortmeerbeek heeft de kampioenenploegen van het voorbije seizoen in de bloemetjes gezet. De eerste ploeg van KFC Hever speelde kampioen in Vierde Provinciale. De U16 van Basket Boortmeerbeek & Berg Bulldogs speelden kampioen in hun reeks en waren provinciaal bekerfinalist. Ook de U15 KRC Boortmeerbeek waren de toppers in hun reeks.





(SPK)