Spooroverweg 14 dagen dicht voor werken 01 februari 2018

De spooroverweg aan het station van Boortmeerbeek gaat op vrijdagavond 2 februari voor twee weken dicht voor werken. Spoorwegbeheerder Infrabel zal de overweg in de Rijmenamsebaan/Brouwersstraat onder meer van een geluidsreducerende overwegbekleding in rubber voorzien. Voor deze vernieuwingswerken zal de overweg gesloten zijn vanaf 2 februari 22 uur, tot en met vrijdag 16 februari 16 uur. Het wegverkeer zal tijdens deze periode moeten omrijden via de overweg op de Kap. A. Tobbackstraat. De Lijn bedient zolang de haltes 300645 (Dorp) en 300646 niet. Er wordt wel een tijdelijke halte voorzien op de Audenhovenlaan ter hoogte van de Kapitein A. Tobbackstraat. Nog tot en met 9 februari is ook de overweg van de Dreef afgesloten voor vernieuwingswerken. De spooroverweg van Bieststraat in deelgemeente Hever blijft nog tot en met 12 februari onbruikbaar wegens ingrijpende werken. (SPK)