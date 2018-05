Seniorenraad bezoekt De Ravestein 23 mei 2018

02u28 0

De Boortmeerbeekse Seniorenraad bracht een werkbezoek aan het tienjarige Woonzorgcentrum De Ravestein in Hever. De raad kreeg in de 96 bewoners tellende voorziening een rondleiding. Zowel een eenpersoonskamer, flat als studio werden bezocht. Afgesloten werd met een gezamenlijk middagmaal. Het WZC biedt ook niet-bewoners (externe senioren en familieleden van bewoners) de mogelijkheid om 's middags voor de prijs van 8 euro het driegangenmiddagmaal te nuttigen. Reserveren (voor 9.30 uur) is noodzakelijk: 015/50.02.00.





(SPK)