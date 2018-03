Schoolbus in lichterlaaie: inzittenden komen er met de schrik vanaf 21 maart 2018

02u38 0 Boortmeerbeek In de Stationsstraat in Hever (Boortmeerbeek) is gisterochtend een schoolbus volledig uitgebrand. De chauffeur, één kind en een busbegeleidster konden tijdig uit het voertuig ontkomen. Niemand raakte gewond, maar de bus is wel helemaal verloren.

De schoolbus, die leerlingen van het buitengewoon onderwijs van Vrije Basisschool Ten Desselaer uit Lovenjoel (Bierbeek) ging oppikken, vatte rond 7.30 uur vuur. "De bus was nog maar net vertrokken en alleen het eerste kind was nog maar opgestapt toen de chauffeur en onze begeleidster een brandgeur waarnamen", vertelt Seppe Goossens, directeur van BuBaO Ten Desselaer. "Meteen nadat er ook rook vanuit het dashboard kwam, hebben ze met hun drieën de bus onmiddellijk verlaten. De chauffeur en een passant hebben nog getracht het vuur te doven - met poederblussers echter een onbegonnen werk."





Kortsluiting

In geen tijd stond de bus in lichterlaaie, wat met een enorme, zwarte rookontwikkeling en het ontploffen van de banden gepaard ging. De brandweer van de zone Rivierenland kreeg de vlammen wel snel gedoofd, maar kon niet voorkomen dat de bus reddeloos verloren ging. De betreffende leerling kwam er met de schrik vanaf en kon zich, net als de zes overigen die nog dienden te worden opgepikt, op eigen kracht naar school begeven. Vermoedelijk is een kortsluiting in het elektrisch circuit de oorzaak van de brand. Door het incident was er gisterochtend even geen verkeer op de Stationsstraat mogelijk. (SPK)