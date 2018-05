Ruim 9.000 euro boete voor zeven truckers 22 mei 2018

Het verkeersteam van de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen heeft een controleactie op zwaar vervoer georganiseerd in Boortmeerbeek. Hierbij werden tien vrachtwagens gecontroleerd. Zeven van de tien truckchauffeurs werden bekeurd, in totaal moesten ze voor 9.111 euro aan boetes betalen. Vijf chauffeurs waren niet in orde met hun rij- en rusttijden, één was in overtreding met de regelgeving uitzonderlijk vervoer. Een andere trucker kreeg een onmiddellijke inning, omdat hij een overtreding op de vervoersvergunning beging. (SVDL)