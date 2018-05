Roger en Paula vormen gouden paar 29 mei 2018

Roger De Groof en Paula Van Loo uit de Wespelaarsebaan in Boortmeerbeek waren op 14 mei precies 50 jaar getrouwd. Roger (73), die geboren en getogen is in de straat, werkte bijna 44 jaar als vertegenwoordiger voor kluizenfabrikant Lips, ook gevestigd in de Wespelaarsebaan. Paula (71) komt uit Bonheiden en werkte 38 jaar als verpleegkundige voor het Wit-Gele Kruis in de regio Mechelen. Ze hebben een zoon en een dochter, en ook drie kleinzonen. Roger speelt nog bij Tennisclub Kiksham in Rijmenam, Paula is er bestuurslid-vrijwilliger.





(SPK)