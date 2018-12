Robertine viert met favoriet medicijn: Jupiler Oudste stamgaste (98) van café Floreal drinkt nog elke dag 15 ‘fluitjes’ Bart Mertens

09 december 2018

19u55 0 Boortmeerbeek Groot feest in café Floreal op de Leuvensesteenweg, want Robertine Houbrechts uit Muizen vierde haar 98ste verjaardag. Nog elke dag komt de oudste stamgaste naar de zaak van Fanny Wagemans waar ze vlotjes tien tot vijftien ‘fluitjes’ achterover giet. “Veel ‘medicamenten’ heb ik in mijn leven nog niet genomen. Jupiler is mijn medicijn”, vertelt Robertine.

Dag na dag is ze ten laatste om 20.30 uur present in café Floreal en dag na dag zit ze op haar vaste plaats… we hebben het uiteraard over de bekende Robertine Houbrechts uit Muizen. Afgelopen weekend vierden de klanten van Floreal groot feest, want het café bestond exact vijf jaar. Maar straffer nog: oudste stamgast Robertine was eerder in de week 98 jaar jong geworden en dat verdiende enkele ‘fluitjes’ (een pintje in een hoog smal glas, nvdr.) extra. Want vergis u niet: Robertine drinkt nog elke dag tien tot vijftien ‘fluitjes’ in café Floreal.

Jupiler is mijn medicijn. De dokter vindt dat best ok Robertine (98)

“Ik ga altijd als laatste buiten en zeker vandaag want we vieren mijn verjaardag”, vertelt Robertine. “Ja, ik drink nog elke dag mijn fluitjes. Veel ‘medicamenten’ heb ik nog niet genomen in mijn leven. Jupiler is mijn medicijn. De dokter vindt dat best ok.”

Cafébazin Fanny Wagemans bevestigt dat Robertine er wel weg mee weet zoals dat al wel eens wordt gezegd. “Als ik een pintje mee drink en niet oplet dan ben ik zat voor ik het goed en wel door heb. Robertine is een straf ‘pateeke’. Ze noemen haar ook al wel eens ‘Bomma Jup’. Ze is bijzonder graag gezien door de andere klanten.”, lacht de cafébazin die meteen ook het vijfjarig bestaan van café Floreal viert met haar vast cliënteel.

Rollator

Robertine heeft – hoe kan het ook anders - zelf een verleden in de horeca. Op jonge leeftijd leerde ze de stiel in dancing Jagershuis in Hever en daarna opende ze zelf café De Ster, eveneens op de Leuvensesteenweg. Na een boeiend leven achter de toog als cafébazin zette ze haar horecacarrière voort als vaste klant. Dat is ze nu al vele jaren in café Floreal, de enige horecazaak die nog is overgebleven in de buurt van haar woning. “Normaal komt ze altijd met haar zoon Felix, maar als die te lang op zich laat wachten, durft ze ook al eens alleen komen met haar rollator. Ze is niet tegen te houden en slaat geen dag over. En als Floreal gesloten is dan gaat ze elders haar fluitjes drinken. Robertine heeft nood aan mensen rond haar. Van eenzaamheid is geen sprake in haar leven. Moeder kent hier iedereen en iedereen kent haar. In café Floreal zitten haar vrienden. Er breekt nu weer een plezante periode aan met de feestelijkheden. We gaan heel wat organiseren en Robertine bekijkt al die taferelen dan van op haar vaste plaats. Ik heb haar nu een plaatje ‘Gereserveerd’ cadeau gedaan, ook al weet iedereen waar Robertine dag na dag gaat zitten”, besluit Fanny Wagemans van café Floreal.