Recordaantal standhouders voor 's lands grootste eendagsrommelmarkt

In het centrum van Boortmeerbeek vond gisteren de jaarlijkse Hemelvaartsrommelmarkt plaats. Het initiatief van de gemeente is traditioneel een groot succes. Naar schatting om en bij de 15.000 bezoekers kwamen vanuit het hele land afgezakt.

"Een recordaantal van maar liefst 740 standhouders maakte het evenement tot de grootste eendaagse openluchtrommelmarkt van het land", vertelt schepen van Evenementen en Lokale Economie Karin Derua (Open Vld). "Met extra standplaatsen in de Vosweg en Beringstraat was de markt deze editie groter dan ooit tevoren: goed voor een parcours van zo'n tweeënhalve kilometer, en dus bijna 5.000 lopende meter aan uitgestalde koopwaar. Die werd overwegend aangeboden door particuliere verkopers. Professionele handelaars met nieuwe goederen zijn bij ons niet welkom. Daar zien we streng op toe. Ook de plaatselijke verenigingen, die tijdens het event hun verenigingskas kunnen spijzen, spreken van een zéér geslaagde editie. Heel wat eet- en drankstanden waren dan ook voortijdig uitverkocht", aldus nog Derua. Het evenement verliep zonder incidenten. Wel werd er een aantal processen-verbaal uitgeschreven voor parkeerovertredingen.





