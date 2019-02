Rechter sluit clubhuis motorbende Maar of die snel zullen vertrekken is nog maar de vraag Kim Aerts

26 februari 2019

19u24 0 Boortmeerbeek De rechter heeft de sluiting van een clublokaal van motorbende No Rules uit Boortmeerbeek bevolen. Binnen de drie maanden moet alles in de loods langs de Aarschotsebaan in oorspronkelijke staat hersteld zijn. Zoniet hangt een dwangsom van 500 euro per dag boven het hoofd van de twee eigenaars. “Elke week hangen ze hier nog rond”, reageert de buurt.

Motorclub No Rules nam in de zomer van 2014 haar intrek in de loods. De hangar, in agrarisch gebied, is eigendom van twee veertigers: Dirk C. en Nadia D.G. Om het lokaal als clubhuis in te richten, stockeerden zij er allerlei materiaal zoals hout, tafels, stoelen en bakstenen. De locatie groeide in het weekend uit tot een populaire pleisterplaats voor de motorbendeleden. Die verenigden zich op 7 mei 2014 in de vzw No Rules Belgium.

Officieel luidde hun activiteit ‘de promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen’. Maar met die ‘feestelijkheden’ bleek de buurt niet zo opgezet. Bewoners hadden last van wildplassen, nachtlawaai en voortdurend af- en aanrijdende motoren en auto’s. Een eerdere verzoeningspoging met de ruige kerels liep af op een sisser. De ‘feestlocatie’ belandde op de politieke agenda en ook Stedenbouw Leuven ging zich moeien met de affaire. Samen met tien buurtbewoners brachten ze de zaak voor de rechtbank. En daar haalden ze hun slag thuis.

Dwangsom

De rechter verwees naar een proces-verbaal van 6 oktober 2014. Toen was al duidelijk dat het niet ging om het eenmalig opslaan van materialen en afval. Er werden meerdere processen-verbaal opgesteld de afgelopen jaren. Het laatste dateerde van 14 september 2017. Volgens de rechtbank is er sprake van “een niet vergunde functiewijziging, die in strijd is met bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.” De rechter veroordeelde C. en D.G. tot een boete van 3.000 euro met uitstel. Ze moeten wel binnen de drie maanden de loods in oorspronkelijke staat herstellen. Anders riskeren ze een dwangsom van 500 euro per dag met een maximum van 20.000 euro. De rechter kende iedere buurtbewoner een bedrag van 350 euro toe. Maar die willen eerst met hun eigen ogen zien dat het clublokaal er verhuist. “Elk weekend is het hier nog een af- en aanrijden. In de winter meestal auto’s en in de zomer motoren”, reageert Friedel Pas. Dat de motorbende, ondertussen omgedoopt tot Gringo’s M.C., verkaste naar Rumst zou volgens de buurt niet kloppen. “Ik had eerder de indruk dat ze vorige week nog hun terras aan het installeren waren”, reageert de vrouw van Friedel. “We horen de kroonkurken ploppen tot hier en we ruiken wat zij aan het roken zijn. We hebben dikwijls de politie gebeld maar die durfden geen proces-verbaal opstellen.”

Zo ontliepen de buurtbewoners een extra schadevergoeding in de rechtbank omdat niet kon aangetoond worden dat ze rechtstreeks last ondervonden van het clublokaal. Bij de politiezone BHK lopen de interventiefiches terug tot 2015. Ook burgemeester Karin Derua (Open Vld) dacht dat de bende voorgoed vertrokken was. Zij laat de zaak onderzoeken.