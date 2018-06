Raymond en Rosa zijn briljanten koppel 26 juni 2018

02u39 0

Raymond Eyns en Rosa Piot uit de Kleinveldweg in Hever (Boortmeerbeek) zijn 65 jaar getrouwd. Het koppel woonde 63 jaar lang in het Brusselse Vorst en verhuisde pas twee jaar geleden naar Rosa's geboortedorp. Raymond (89) is afkomstig uit Etterbeek en werkte als kledingverver in een droogkuis en vervolgens nog 15 jaar als magazijnier bij Caterpillar in Grimbergen. Samen met Rosa (86) hield hij ook enkele jaren een frituur en een tankstation open. Zij was daarnaast een tijdlang naaister. Er kwamen vijf kinderen, tien kleinkinderen en het negende en tiende achterkleinkind voor de jubilarissen zijn op komst. Het koppel heeft altijd veel gefietst en geniet nu vooral van hun grote familie.











(SPK)