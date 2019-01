Postzegelclub trapt 49ste werkjaar af KAR

21 januari 2019

17u23 0

Postzegelkring De Postiljon uit Boortmeerbeek heeft recent haar jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. “Na de toespraken, de financiële verificaties en de jaarlijkse clubveiling volgde traditiegetrouw een verzorgde koffietafel”, zegt clubsecretaresse Ida Van Rillaer. De Postiljon heeft zo haar 49ste werkingsjaar afgetrapt. De eerstvolgende activiteit is de negentiende nationale filateliebeurs voor postzegels, postwaardestukken en postkaarten op zondag 3 maart in de cafetaria van de sporthal in Boortmeerbeek. Iedereen is er welkom van 8.30 tot 15 uur.