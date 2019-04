Politie waarschuwt voor ‘Ierse klusjesmannen’: “Zodra er betaald moet worden, valt het bedrag een stuk hoger uit” ADPW

18 april 2019

14u03 4 Boortmeerbeek De inwoners van Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen krijgen de afgelopen tijd op regelmatige basis zogeheten ‘Irish travellers’ over de vloer. “Ze bieden hun klusjesdiensten voor lage prijzen aan, maar zodra er betaald moet worden, valt het bedrag een stuk hoger uit. Ga hier niet op in en verwittig ons”, zo vertelt Paul Belmans, woordvoerder van de lokale politiezone Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen.

Het fenomeen rond Irish travellers of Ierse reizigers is al langer gekend. “Ieren of Britten - meestal Engelssprekend – gaan van deur tot deur om te vragen of ze ‘hulp’ kunnen bieden met klusjes in of rond het huis. Ze bieden hun diensten voor lage prijzen aan, maar zodra er betaald moet worden valt het bedrag een stuk hoger uit. In sommige gevallen vragen ze op zó’n agressieve manier om hun geld, dat mensen niet durven te weigeren. De travellers zijn te herkennen aan hun eenvoudige folders, het gebrek aan offertes en hun Ierse accent”, zegt politiewoordvoerder Paul Belmans.

Onder meer de buurt van de Heikestraat en de Kerkweg in Boortmeerbeek werd door de Engelssprekenden bezocht. “Ze zijn hier het dak van de buren komen afspuiten met een hogedrukreiniger. Drie mannen, allemaal eind de twintig, gedroegen zich erg verdacht. Ik heb hun ‘hulp’ dan ook geweigerd”, klinkt het bij een vrouw die in de Heikestraat woont.

Of ze menen nog andere problemen te hebben aangetroffen aan het huis, die naar eigen zeggen dringend behandeld moeten worden én – hoe kan het ook anders – waarvoor het prijskaartje plots een stuk hoger ligt. Wanneer de klant niet op het voorstel ingaat of weigert het resterende bedrag te betalen (veelal omdat de werken niet naar behoren zijn uitgevoerd), escaleert de situatie: ze gaan over tot intimidatie of zelfs afpersing en schuwen geweld niet Paul Belmans

“Eerst excuseerden ze zich voor het lawaai dat dat met zich meebracht, daarna begonnen ze te onderhandelen over de werken. Ze wilden de oprit afspuiten en er nadien wit zand op aanbrengen om de oprit af te werken. Ik wilde dat eerst niet, maar mijn vrouw wel. En ik kan niets slecht zeggen over hun werk”, klinkt het bij een andere man die op de kruising van de Heikestraat en de Kerkweg woont.

Mannen van eind de twintig

Soms gaat het over twee, soms over drie mannen van eind de twintig. Ze komen met een witte bestelwagen met daarin poetsgerief. “Ze rijden meestal rond in bestelwagens met Britse of Ierse nummerplaten, op zoek naar huizen waar schijnbaar werken aan dienen te gebeuren. Ze bellen aan en stellen voor om onderhouds- of herstellingswerken uit te voeren, altijd voor een wel zeer schappelijke prijs. Dat kan gaan van een dak- en gevelreiniging, over het herstellen van daken en schoorstenen, het aanleggen van opritten tot zelfs het onderhouden van tuinen. Je hoeft enkel in te stemmen en een voorschot te betalen. Dat voorschot hebben ze zogezegd nodig voor de aankoop van benodigde materialen en het huren van machines. Soms verdwijnen ze met het geld nog voor de werken zijn afgerond of komen ze na het betalen van het voorschot niet meer opdagen”, zo vertelt de politie.

Wanneer ze toch gestart zijn met de werken, blijkt vaak plots dat de uiteindelijke kosten veel hoger zijn dan aanvankelijk voorgesteld. “Of ze menen nog andere problemen te hebben aangetroffen aan het huis, die naar eigen zeggen dringend behandeld moeten worden én – hoe kan het ook anders – waarvoor het prijskaartje plots een stuk hoger ligt. Wanneer de klant niet op het voorstel ingaat of weigert het resterende bedrag te betalen (veelal omdat de werken niet naar behoren zijn uitgevoerd), escaleert de situatie. De malafide klusjesmannen gaan over tot intimidatie of zelfs afpersing en weren daarbij het gebruik van geweld niet. Als iets te mooi klinkt om waar te zijn, dan is het dat ook. Ga dus niet in op spontane voorstellen om klusjes op te knappen van mensen die zich ongevraagd aan de deur presenteren”, waarschuwt de politie nog.