Politie controleert extra op snelheid 05 juni 2018

02u39 0

Politiezone Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen zet de komende maand nog meer in op snelheid. "Onaangepaste snelheid blijft samen met rijden onder invloed helaas nog steeds een van de belangrijkste oorzaken van zware verkeersongevallen. Eind vorig jaar werd door het Vlaams Gewest de maximum snelheid op de gewone wegen buiten de bebouwde kom aangepast van 90 km/uur tot 70 km/uur. Onze politiezone controleert constant op snelheid, maar de maand juni nog nét iets meer. Dit zowel in de zones 30, 50 en 70", vertelt commissaris Paul Belmans. De controles tonen aan dat op de meeste plaatsen nog 1 of meer van de 10 gecontroleerde bestuurders te snel rijdt. "Dit moet beter en veiliger. Bij een ongeval door overdreven snelheid worden niet alleen de bestuurders van het voertuig getroffen. De meeste slachtoffers vallen onder de passagiers van het voertuig, inzittenden van een aangereden voertuig of aangereden fietsers en voetgangers", vertelt Belmans. (ADPW)