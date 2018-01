Parket vraagt aanstelling psycholoog in verkrachtingszaak 02u39 0

Y.V.D. zou op 15 maart dit jaar zijn toenmalige vriendin geslagen en verkracht hebben in Boortmeerbeek. Tijdens zijn verhoor ontkende V.D. de verkrachting maar gaf hij de slagen toe. De procureur vroeg de aanstelling van een deskundige om een beter zicht te krijgen op de man zijn psyche. Het slachtoffer wenste zich geen burgerlijke partij te stellen. Ze verklaarde die bewuste dag toegegeven te hebben omdat ze schrik had. Ondertussen werd er nog een gerechtelijk dossier geopend tegen de twintiger voor nieuwe feiten van slagen en verwondingen. Dat dossier zit bij het parket Halle-Vilvoorde. De rechter beraadt zich en velt een tussenvonnis op 6 februari. (KAR)