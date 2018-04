Overweg weekend dicht 06 april 2018

Voor de definitieve afwerking van de vernieuwing van de spooroverweg zal de overweg aan het station van Boortmeerbeek het komende weekeinde afgesloten blijven. Vanaf vanavond 22 uur tot en met maandagochtend 4 uur is er geen wegverkeer langs de overweg op de Rijmenamsebaan/Brouwersstraat mogelijk.





Het verkeer kan het best omrijden via de overweg van de Kapitein A. Tobbackstraat. (SPK)