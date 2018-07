Oude hooischuur brandt deels uit 02 juli 2018

02u40 1 Boortmeerbeek Langs de Leuvensesteenweg heeft gisteren omstreek 17 uur een oude hooischuur vuur gevat. Dat ging gepaard met zware rookontwikkeling.

De brandweer was urenlang in de weer met de bluswerken. De eigenaar van de schuur kwam zelf ook helpen door met behulp van een tractor de smeulende resten naar buiten te halen. Toch kon niet voorkomen worden dat de achterzijde van het dak in vlammen opging. En omdat het dak van de schuur bestond uit asbesthoudende golfplaten, werd omwonenden gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden.





Volgens buren waren er gisterochtend twee rokende jongemannen in de bouwvallige schuur gezien. Ze zouden ook op de hooiberg gepicknickt hebben. Mogelijk hebben zij dus, al dan niet onbewust, de brand veroorzaakt. Het onderzoek van de politie zal dat moeten uitwijzen. Er zijn alleszins camerabeelden die onderzocht kunnen worden. (SPK)