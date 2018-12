Oud-strijder Ferdinand Popleu (94) overleden ADPW

14 december 2018

De 94-jarige oud-strijder Ferdinand Popleu is overleden. Hij was van 1987 voorzitter van het Nationaal Oudstrijdersverbond (NSB) in Boortmeerbeek.

De 94-jarige Ferdinand Popleu liet het leven in het Imeldaziekenhuis in Bonheiden. De toestand van Popleu was sinds een maand minder. Hij wordt zaterdag begraven.

Sinds 1987 was Popleu voorzitter van de Boortmeerbeekse afdeling van het Nationaal Oudstrijdersverbond (NSB). Die afdeling telt op dit moment nog 108 leden. Het was aan Popleu te danken dat dit aantal de lucht in schoot.

Tussen 1942 en 1945 werd hij als werkweigeraar verplicht om in Duitsland te werken. In 1945 was de oorlog afgelopen en toen kwam Ferdinand terug naar huis. Wat volgde was een groot feest. Ferdinand deed uiteindelijk niets liever dan de vredesboodschap verkondigen.

“Hij ging er altijd vanuit dat wat gebeurde tijdens WOII nooit meer mocht gebeuren. Hij schuimde de herdenkingsplechtigheden af, van de herdenking van Transport XX en de Slag van Schiplaken tot Meenzel-Kiezegem, Breendonk en Wespelaar. Met een boodschap: respect voor de vrede. Iedereen kende hem inmiddels, en hij ontving eremetalen bij de vleet. Hij verloor er ooit eentje, voor hem was dat een ramp”, vertelt burgemeester Michel Baert (Open VLD). “In 1989 zijn we persoonlijke vrienden geworden en begeleidde ik hem vaak. Hij hield nooit een blad voor de mond. Zeker niet als ik niet de juiste das droeg.”

Twee jaar geleden reisde de burgemeester samen met Ferdinand naar de concentratiekampen van Auschwitz en Birkenau. Dat liet een erg diepe indruk na op Popleu. Zeker toen er in Buchenwald gestopt werd. Daar lieten enkele van zijn vrienden vroeger het leven.

Na de 11 novemberherdenking ging het bergaf met Popleu. Maar de hele wijde omgeving van hem was fier om zo’n goede, gedreven man gekend te hebben. Hij zal worden gemist.