Onbekend voertuig trekt kilometerslang spoor 20 juni 2018

02u31 0

De brandweer heeft in Boortmeerbeek en omstreken een minstens tien kilometer lang spoor van smurrie van de rijbaan moeten verwijderen. De vervuiling werd al op grondgebied Mechelen van de Leuvensesteenweg (N26) vastgesteld. Het voertuig dat de vervuiling veroorzaakte - mogelijk een vrachtwagen of tractor - reed via de gewestweg, de Audenhovenlaan en Rijmenamsebaan richting Rijmenam (Bonheiden), en vervolgens Putte. Gezien de grote afstand was de brandweer urenlang in de weer om het onbekende goedje te verwijderen. De politie tracht te achterhalen wie voor de vervuiling verantwoordelijk is. (SPK)