Okra viert diamanten huwelijk François en Josefine 21 juni 2018

De leden van Okra Schiplaken vierden onlangs de diamanten huwelijksverjaardag van leden François Verhaegen en Josefine Trauwkens. Het koppel uit de Patrijzenweg in Schiplaken (Boortmeerbeek) trouwde op 24 mei 1958. François (84) werd geboren in Mechelen en was 45 jaar lang zelfstandig schilder. Josefine (84) groeide op in Hofstade en hield een 30-tal jaar langs de Tervuursesteenweg in Mechelen Verfwinkel Verhaegen open. Er kwamen een dochter en twee kleinkinderen voor de jubilarissen.





Die nemen dus nog met veel plezier deel aan alle activiteiten van de plaatselijke seniorenvereniging Okra.





(SPK)