Nieuwjaarsreceptie Unizo HeBoS

Handelsvereniging Unizo HeBoS uit Boortmeerbeek houdt op donderdag 18 januari haar jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie. Alle ondernemers, handelaars en zelfstandigen uit Boortmeerbeek, Hever en Schiplaken, ook niet-leden, zijn hierop welkom. Men heft het glas vanaf 20 uur in de nieuwe gebouwen van Global Rent langs de Leuvensesteenweg 224 in Boortmeerbeek. De deelnameprijs bedraagt 10 euro. Inschrijven via bestuur@hebos.be. (SPK)