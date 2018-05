Nieuwe Facebookpagina 'Het dagelijkse leven in Boortmeerbeek' 03 mei 2018

02u28 1 Boortmeerbeek Het reilen en zeilen in Boortmeerbeek heeft er op de sociale netwerksite Facebook sinds kort een pagina bij.

De pagina 'Het dagelijkse leven in Boortmeerbeek' bericht vooral over evenementen, verenigingsactiviteiten en de opstart van handelszaken en nieuwe initiatieven. Voorts is er plaats voor oude foto's met een woordje uitleg over de geschiedenis van de gemeente, en kunnen leden hun zeg doen over het dagelijkse leven in Boortmeerbeek.





"Als geboren en getogen Boortmeerbekenaar probeer ik onze dorpelingen hun gemeente nog beter te leren kennen", zegt stichter-beheerder Marc Nys.





"Velen zijn inwijkelingen en kennen de gemeente of hun buurt helemaal niet. In samenwerking met verschillende hobbyfotografen laat ik hen de mooiste plekjes van Boortmeerbeek zien. Zo kan je in Boortmeerbeek prachtige wandelingen maken. Deze worden eveneens allemaal op de pagina voorgesteld." 'Het dagelijkse leven in Boortmeerbeek' gaat ondertussen stilaan richting de 500 leden. (SPK)