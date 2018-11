Net geen 3 procent rijdt geïntoxiceerd KAR

25 november 2018

15u24 0 Boortmeerbeek De politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) onderwierp in 2018 3.855 bestuurders aan een ademtest. Daarvan reed net geen 3 procent geïntoxiceerd.

Bij de vaststellingen bij verkeersongevallen bleek daarentegen dat meer dan 12 procent onder invloed was. Ook zaterdagnacht werd gecontroleerd in de Bieststraat in Boortmeerbeek, op de Tremelobaan in Keerbergen en op de Werchtersesteenweg in Haacht. Iedereen die geflitst werd moest blazen. Twee personen bliezen positief en drie anderen alarm. In totaal werden 41 bestuurders geflitst en moesten 90 personen een ademtest afleggen. Korpschef Wim D’haese benadrukt dat de lokale politie ook tijdens de winterse BOB-campagne intensief zal controleren. “Daarnaast zullen wij ook streng toekijken op het fenomeen van indrinken bij minderjarigen die overlast veroorzaken tijdens de komende feestdagen”, aldus de korpschef.