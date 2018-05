Nederlander huurt discobars maar brengt ze nooit terug 15 mei 2018

02u52 0 Boortmeerbeek Een gewiekste Nederlandse oplichter riskeert drie jaar cel omdat hij verschillende verhuurders van licht- en geluidsmateriaal bedotte. Clyde V.K. stond gisteren terecht maar stuurde zijn kat naar het proces. Hij maakte op zijn minst 15 slachtoffers.

De Nederlander was vooral actief in 2015 en viseerde verhuurbedrijven in heel Vlaanderen. Zijn werkwijze bestond erin om zich aan te bieden met een vals paspoort en dan met de noorderzon te verdwijnen. Hij ging telkens aan de haal met duizenden euro's aan dj-materiaal. Zijn gegevens gingen al snel rond in het wereldje en op 18 augustus 2015 werd hij betrapt bij Ampli in Boortmeerbeek. De Nederlander vluchtte, maar een medewerker kon de nummerplaat noteren waarop hij gearresteerd werd.





"Tijdens zijn verhoor klonken veel excuses maar alle wegen leidden uiteindelijk naar hem", aldus de procureur. Die vorderde 3 jaar cel en 1.200 euro boete. Vonnis 11 juni.





(KAR)