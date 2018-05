N-VA vraagt investering in trajectcontroles 14 mei 2018

Boortmeerbeeks oppositiepartij N-VA vraagt de gemeente te investeren in trajectcontroles. "Boortmeerbeek is een echte 'doorrijgemeente': dagelijks doorkruisen vele automobilisten onze dorpskernen op weg naar de E19", stelt ondervoorzitter Rodrigue Bijlsma. "De reeds geplaatste sensibiliserende digitale snelheidsmeters boeken maar een beperkt resultaat, en berispen geen snelheidsovertreders. De grote hoeveelheid doorgaand verkeer vraagt dan ook een meer waterdichte aanpak. Een trajectcontrole met ANPR-camera's voor nummerplaatherkenning biedt een antwoord op de vraag van onze inwoners om de dorpskernen leefbaar te houden. De enkele reeds aan de gemeentegrenzen te vinden ANPR-camera's helpen nu misdadigers en onverzekerde voertuigen op te sporen, maar kunnen nog véél meer. De technologie laat toe om in dorpskernen aan trajectcontrole te doen, en zo snelheidsduivels over een groter gebied een halt toe te roepen. Bovendien verdient de technologie zichzelf aan de hand van retributies terug, en helpt ze de werkdruk bij de politie te verlagen."





(SPK)