N-VA stelt kieslijst voor 29 augustus 2018

N-VA Boortmeerbeek heeft afgelopen weekeinde haar kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld. Lijsttrekker wordt leerkracht Hans Crol (43) uit Hever. Hij wordt gevolgd door Sigrid Van Obbergen (49), fiscaal deskundige uit Boortmeerbeek.





Nationaal partijraadslid Rodrigue Bijlsma (28) uit Schiplaken, beroepshalve maritiem verkeersleider, staat op plaats drie, en Regina Wolfs (immobiliënbeheerder) op vier. Cathérine Breucq (oncologe), Vincent Geerts (bediende) en Thierry Duson vullen de kop van de lijst verder aan. De laatste is vooral bekend als frituuruitbater 'Thierry Frit' in Wespelaar. Lijstduwer wordt uittredend N-VA-gemeenteraadslid Rudy Renders (54), medewerker bij Brussels Airport. Het programma van N-VA Boortmeerbeek richt zich in de eerste plaats op het thema Veiligheid. (SPK)