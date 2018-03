N-VA'er riskeert vier maanden cel voor slag aan minderjarige 30 maart 2018

02u45 0 Boortmeerbeek N-VA-politicus L.S. (44) uit Boortmeerbeek riskeert vier maanden cel voor slagen aan een 17-jarige.

"Het was een klets uit zelfverdediging", reageerde S. voor de rechter. Het was de eerste maal dat hij zijn versie van de feiten gaf omdat hij nooit opdaagde voor politieverhoor. Op 3 juli vorig jaar was het slachtoffer aan het werk met zijn nonkel en grootvader in Hever. Toen hun auto geblokkeerd stond en de tiener S. vroeg om zijn auto te verplaatsen, escaleerde de situatie. De N-VA-politicus maakte gewag dat hij eerst een slag te verduren kreeg en daarop reageerde "met een klets" uit zelfverdediging. Die versie werd tegengesproken door de burgerlijke partij. "Als dit de kracht van verandering is, zijn we ver van huis", reageerde de raadsman van het slachtoffer.





De jongen liep een zwelling op aan het oog en was acht dagen werkonbekwaam. Het parket vroeg vier maanden cel voor de veertiger. Vonnis 13 april. (KAR)