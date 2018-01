Misdadiger gevat na wilde achtervolging 02u27 0 VPL Een van de achtervolgde kerels dook in de Vaart. Boortmeerbeek De politie van lokale politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een misdadiger weten op te pakken. Dat gebeurde ter hoogte van de Vaart in de Bieststraat in Boortmeerbeek, omstreeks 4 uur.

"Eerder op de nacht was er een diefstal met braak gepleegd op een apotheek op de Zemstbaan in Mechelen. Even later werd er tijdens een politiecontrole in Boortmeerbeek door de politie een verdacht voertuig aangetroffen. In de BMW zat een aantal mannen, die allemaal een kap op hun hoofd hadden. Zij weigerden te stoppen voor de controle en reden prompt verder. De politie loste enkele waarschuwingsschoten, maar dat maakte geen indruk op de inzittenden van de BMW. Toen de politie de achtervolging wilde inzetten, werd hen dat belemmerd door een witte bestelwagen.





In Vaart gedoken

De bestuurder van de camionette zorgde ervoor dat de politie niet kon voorbijsteken. Toen er op een bepaald moment een aanrijding gebeurde waarin de bestelwagen betrokken raakte, kon de politie de bestuurder klemrijden", vertelt Lieselotte Claessens, parketwoordvoerster van het parket van Mechelen. "Daarop dook de bestuurder van de camionette in de Vaart. Mogelijks gooide hij hierbij wat voorwerpen de Vaart in die als bewijsmateriaal konden dienen. Uiteindelijk kon de man gearresteerd worden. De 26-jarige man van Marokkaanse origine werd vrijdag voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Hij werd aangehouden voor heling, diefstal met braak en vereniging van misdadigers", geeft Claessens nog mee. Op de bewakingsbeelden van de apotheek zou ook een witte bestelwagen te zien zijn. Het is vooralsnog onduidelijk wat de misdadigers daar hebben kunnen buitmaken. De inzittenden van de BMW konden ontkomen. De politie ging vrijdagvoormiddag nog met speurhonden op zoek naar sporen langs de Vaart. Of daar iets gevonden werd, is onduidelijk. (ADPW)