Man vuurt met alarmpistool na banale ruzie CAFÉ IN'T KLEIN OPGESCHRIKT DOOR SCHOT, DADER SPOORLOOS SVEN PONSAERTS ANDREAS DE PRYCKER

14 augustus 2018

02u23 0 Boortmeerbeek Het normaal o zo rustige Café In't Klein aan de Dorpplaats in Boortmeerbeek werd zondagavond opgeschrikt door een man die met een revolver zwaaide. De man loste na een banale ruzie zelfs een schot aan het terras. Daarop vluchtte de dader weg. De politie werd op de hoogte gebracht van de feiten, maar kon de man niet meer aantreffen. Later bleek het om een alarmpistool te gaan.

Bij Café In't Klein zijn ze er nog niet goed van. "Het is schrikken als zoiets gebeurt. Zeker omdat het hier altijd erg kalm is", vertelt de tapster die op dat ogenblik aan het werk was. "Er waren zo'n vijftien mensen in het café, waarvan het merendeel buiten onder de tent zat. De jongere generatie, twintigers en dertigers, zitten altijd buiten. Zij waren met een man of twaalf iets aan het drinken toen er plots ruzie ontstond. Die man viel ons cliënteel lastig. Daarna ging hij weg, maar tien minuten later stond hij hier terug. Toen kwam er ineens een schot. Daarop is iedereen naar binnen gevlucht. De schutter, een grote, struise man, is daarop weggereden op zijn fiets. Een voormalige rijkswachter is er nog achter gegaan, maar kon hem niet meer inhalen", vertelt de tapster, die zwaar onder de indruk is van de feiten.





Dader wordt opgespoord

De politie van lokale politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) werd onmiddellijk gebeld, maar zij konden de dader niet meer tegen het lijf lopen. "Omstreeks 23 uur hebben die feiten zich afgespeeld", bevestigt politiecommissaris Paul Belmans. "Die man was eerst al naar Café In't Klein geweest, is vertrokken en teruggekeerd met wat later een alarmpistool bleek. Hij heeft daarmee in het rond gezwaaid en één keer in de grond geschoten. Daar zijn gelukkig geen gewonden bij gevallen. We zijn met meerdere ploegen ter plaatse gegaan, maar de dader was al gaan lopen. Onze politiepatrouilles hebben nadien ook niemand kunnen aantreffen. Op dit moment hebben wij nog geen idee over wie de dader is", klinkt het bij Belmans.





Burgemeester Michel Baert (Open Vld) stelt dat de politie wel aanwijzingen heeft over de identiteit van de dader. "Het onderzoek moet nog gevoerd worden, maar naar mijn info weet de politie wie de dader is. Het zou gaan om een inwoner van de gemeente Boortmeerbeek, maar hij moet wel nog ondervraagd worden", weet de burgemeester. Wat de dader precies bezielde, is vooralsnog onduidelijk. "De man gaf alleszins wel een geïntoxiceerde indruk. Wat hij precies genomen had, drank en/of drugs, weten wij niet", vertelt commissaris Belmans. "Café In't Klein is nochtans een erg rustig café, met erg fijne mensen. Daar komen nooit problemen voor", weet Baert.