Man stuurt minderjarigen naaktfoto’s via Instagram KAR

28 februari 2019

09u51 0 Boortmeerbeek De correctionele rechtbank van Leuven heeft een man veroordeeld tot zes maanden cel voor het versturen van naaktfoto’s aan minderjarige meisjes via Instagram. Na de dagvaarding zocht Nico M. via Facebook opnieuw contact met een slachtoffer.

Op vraag van het openbaar ministerie stelde een psycholoog een deskundig verslag op. Na klinisch-psychologische screening en onderzoek van zijn houding bleek dat de beklaagde alleen schuldgevoelens heeft tegenover zijn vrouw. M. stelde dat hij zijn echtgenote had gekwetst maar vertoonde geen schuldinzicht naar de slachtoffers. “Empathie is slechts in mindere mate aanwezig: hij kan zich moeilijk inleven in de ander”, concludeerde de psycholoog. Op 10 november 2018, nadat hij al een dagvaarding had ontvangen, stuurde hij een nieuw vriendschapsverzoek via Facebook. “Alarmerend”, stelde de rechter. Mede door dat nieuwe feit kwam hij niet in aanmerking voor opschorting. De celstraf en geldboete is met uitstel onder probatievoorwaarden zoals een psychomedische begeleiding volgen en vrijwillige controle van zijn computer en multimediamateriaal toestaan. De minderjarige slachtoffers stelden zich burgerlijke partij en kregen provisionele schadevergoedingen tot 500 euro.