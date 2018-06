Man brengt dj-materiaal niet terug: 3 jaar cel 13 juni 2018

De 27-jarige Nederlandse oplichter Clyde V.K. is door de Leuvense strafrechter veroordeeld tot 3 jaar cel. De Nederlander huurde overal ter lande dj-materiaal - waarde 40.000 euro - maar bracht de installaties nooit terug. Hij liep tegen de lamp bij de verhuurfirma Ampli in Boortmeerbeek maar toen was het kwaad al geschied. Onder meer in Ninove, Laakdal, Zele, Schoten, Tervuren, Westerlo en Overpelt kregen de verhuurders de oplichter over de vloer. Meestal gebruikte hij een valse naam om de discobars te huren om dan met de noorderzon te verdwijnen. Op 18 augustus 2015 kwam er een einde aan de man zijn praktijken. Toen ze bij Ampli zijn gegevens wouden controleren, vluchtte de twintiger. Zijn nummerplaat kon wel genoteerd worden. Er werd een telefonie-onderzoek gevoerd en zijn e-mailadressen werden nagegaan. De rechter verwees in haar vonnis naar de gelijkaardige modus operandi bij alle slachtoffers. Ze veroordeelde de man tot 3 jaar cel en 1.200 euro boete. Zijn onmiddellijke aanhouding werd eveneens bevolen. (KAR)