Maand cel voor diefstal bij buur KAR

08 april 2019

Een dertiger uit Charleroi heeft een maand cel gekregen voor diefstal op een camping in Boortmeerbeek in de herfst van 2016. Daar ging Anthony G. aan de haal met een boormachine en een werkvest van zijn buurman. De gestolen spullen konden gerecupereerd worden door de politie. De dertiger gaf de feiten toe tijdens zijn verhoor, maar stuurde zijn kat naar de zitting. G. liep in 2011 al een veroordeling op voor het verduisteren van in beslag genomen goederen. Naast de celstraf kreeg hij een boete van 156 euro.