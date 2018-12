Lokale afdeling voor Fietsersbond KAR

27 december 2018

13u14 0 Boortmeerbeek De Fietsersbond is vanaf heden actief in Boortmeerbeek met een lokale afdeling. Daarom zal er op vrijdag 25 januari 2019 een infosessie plaatsvinden om de werking en een actieplan uit de doeken te doen.

De lokale afdeling van de Fietsersbond in Boortmeerbeek (Fietsersbond BMB) is een onafhankelijke, neutrale organisatie van vrijwilligers, met Fabienne Van Aelst als voorzitter. De organisatie is ook actief op Facebook en wil op die manier een laagdrempelig platform aanbieden voor de inwoners van Boortmeerbeek. “De drijfveer voor het opstarten van een afdeling in Boortmeerbeek was de bezorgdheid omtrent de veiligheid voor de zwakke weggebruiker in Boortmeerbeek. De gemeente kent veel en snel sluipverkeer. Een aantal provinciale wegen lopen er dwars door en naast. Deze zijn echter allesbehalve fietsvriendelijk en hebben spijtig genoeg al slachtoffers geëist”, zegt Fabienne Van Aelst. “De Fietsersbond BMB wil op een constructieve manier meewerken met het lokale bestuur, en ook ruimer met Wegen en Verkeer en de provincie Vlaams-Brabant aan een veiligere fietsomgeving in Boortmeerbeek”, aldus Van Aelst. De organisatie werkt actief samen met de nieuwe schepen van Verkeer Hans De Locht, de verkeersgroepen van de basisscholen in Boortmeerbeek en de Dienst Mobiliteit van de provincie Vlaams-Brabant. De Fietsersbond wil haar netwerk van partners nog verder uitbreiden. De infosessie vindt plaats op vrijdag 25 januari in de pastorie in Hever. Tijdens de bijeenkomst zal er ook een brainstormsessie en discussie plaatsvinden. Meer info via https://fietsersbond.be/boortmeerbeek.