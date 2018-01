Lezing 'Gespot in de Dijlevallei: Neanderthaler' 23 januari 2018

02u25 0

Natuurpunt Boortmeerbeek houdt op zaterdag 27 januari een lezing met als titel 'Gespot in de Dijlevallei: Neanderthaler'. Mark Willems, onderzoeker van de eenheid Prehistorische Archeologie aan de KU Leuven, werkt sinds 2014 mee aan een onderzoeksproject dat, onder meer aan de hand van archeologische vondsten, tot doel heeft de geschiedenis van de Neanderthaler in de Dijle- en Demervallei te achterhalen en te begrijpen. De twee uur durende voordracht over de eerste bewoning in de Dijlevallei en Boortmeerbeek met kleine tentoonstelling vindt plaats in de KWB-chalet langs de Schoubroekstraat in Boortmeerbeek en vangt aan om 20 uur. De toegang is gratis. (SPK)