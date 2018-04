Legendarisch café wordt woonproject VOORMALIGE CAFÉBAZIN MAAKT VAN TRIANON RESIDENTIE MET 15 APPARTEMENTEN SVEN PONSAERTS

17 april 2018

02u55 0 Boortmeerbeek Aan het station van Hever (Boortmeerbeek) wordt dezer dagen het legendarische café annex feestzaal Trianon gesloopt. Voormalige cafébazin Willeke Van Looy en echtgenoot schepen Steven Michiels kochten hun 'oude liefde' terug: niet om er opnieuw een café van te maken - op de locatie komt wel Woonresidentie Ecluse.

"Ik heb hier een héél mooie tijd beleefd", zegt voormalig cafébazin Willeke Van Looy (54). "Bijna tien jaar lang stond ik hier aan de tap van Trianon - een café dat altijd een begrip in Hever is geweest. Maar liefst 12 verenigingen hadden hier hun vast onderkomen - van FC Hever over de twee fanfares, de biljart- en visclub tot zelfs een club met minihondjes. Trianon was ook altijd zeer gekend als feestzaal: onder meer ontelbare huwelijksfeesten vonden hier plaats. Zeven op zeven was de zaal verhuurd", blikt Van Looy terug. "Het was ook hier dat ik mijn man - een voormalig stamgast die hier met de partijgenoten van VLD wel eens na een vergadering binnenviel - leerde kennen. Hier heb ik Steven 'opgeraapt'", lacht Willeke. "Ik heb altijd spijt gehad dat ik zo'n 15 jaar geleden heb verkocht. Na mij kwamen nog drie verschillende cafébazen. De laatste bestemming voor de leegstand was een kapsalon. Het was Steven die een tweetal jaar geleden met het idee kwam dit pand terug te kopen."





Koffiebar of brasserie

Een nieuwe horecazaak op dezelfde locatie zagen de initiatiefnemers echter niet meer zitten. "Het oude gebouw was tot op de draad versleten, en enkel nog goed voor de sloop. Toen Steven met de eerste ontwerpplannen voor een nieuwbouwproject kwam, had ik nog wel zoiets van: 'En waar voorzien we het horecagedeelte?' Niet voor een café, maar een koffiebar of brasseriezaak had ik best nog willen runnen. Zoiets mankeert Hever momenteel ook, vind ik. Maar een dergelijke zaak moet je in een dorpscentrum vestigen, en niet hier."





In de plaats van Trianon komt een modern en energiezuinig woonproject met 15 twee- of driekamerappartementen en een ondergrondse parking. "Het project is op 100 meter van het uitgestrekte natuurgebied van de Dijlevallei erg rustig gelegen. Toch heeft het heel wat mobiliteitstroeven: trein en bus stoppen werkelijk voor de deur, en de oprit van de E19 is vlakbij", promoot Steven Michiels, zelf Open Vld-schepen voor Ruimtelijke Ordening. Ondertussen werd de voormalige feestzaal al gesloopt. De afbraak van het café zelf volgt eerstdaags. "Begin februari hebben we nog wel op gepaste wijze afscheid genomen van Trianon. Op de 'Afbraakparty' voor het goede doel verzamelden nog heel wat oude stamgasten. Erg leuk."





Het woonproject krijgt de naam Residentie Ecluse. "Dat refereert aan de voormalige Brouwerij Het Sas of Brasserie L'Ecluse, die ooit eigenaar was van de site en een monument in de brouwerijgeschiedenis van Boortmeerbeek", verduidelijkt Michiels. De eigenlijke bouwwerken starten in augustus. Tegen eind volgend jaar zou Residentie Ecluse klaar moeten zijn. Meer info: www.residentie-ecluse.be.