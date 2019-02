Landelijke Gilde viert verjaardag met Willy Sommers, De Romeo’s en…reuzenpompoenen Kim Aerts

28 februari 2019

19u17 0 Boortmeerbeek De Landelijke Gilde van Schiplaken bestaat 125 jaar. Daarom heeft de vereniging de komende maanden een feestprogramma bedacht met Willy Sommers, De Romeo’s en…reuzenpompoenen.

De Landelijke Gilde van Schiplaken noemt zich momenteel de grootste socio-culturele vereniging van fusiegemeente Boortmeerbeek. De plattelandsvereniging organiseert een 20-tal familieactiviteiten per jaar. Maar in 2019 staan er nog een paar extra activiteiten op het programma. De Boortmeerbeekse deelgemeente Schiplaken werd door de nationale afdeling van Landelijke Gilden bovendien verkozen tot Dorp in de kijker in Vlaams-Brabant. Dubbel feest dus. Op 2 maart start de dag met een academische zitting. Voorzitter Jan Derua, burgemeester Karin Derua, nationaal voorzitter van de Landelijke Gilden en Boerenbond Sonja De Becker en viroloog Marc Van Ranst zullen er om 15 uur een lezing geven in de kerk. Alleen leden en eregenodigden zijn er dan welkom. Daarna volgt een receptie. Daar zal iedereen zal een enveloppe met pompoenzaden mee naar huis krijgen als herinnering. Bedoeling is om tegen het eindfeest in oktober de grootste pompoen van Boortmeerbeek te kweken.

Reuzenras

“We geven alle genodigden een enveloppe met twee pompoenzaden van een reuzenras mee als aandenken. Het is niet duur en toch een leuk geschenk. En op die manier verspreidt de Gilde zijn zaad”, knipoogt voorzitter Jan Derua. “De pompoenpitten hebben we gekregen van experts uit Kasterlee. Grote exemplaren kunnen bijna een ton wegen. Maar zo’n vaart zal het in Boortmeerbeek wel niet lopen. Het is de bedoeling dat iedereen zelf aan de slag gaat om de zaden tot volwaardige pompoenen te kweken. Die zullen op het slotfeest in oktober dan gewogen worden. We zullen een Facebookpagina oprichten waar iedereen zijn foto’s en filmpjes kan posten.”

De Romeo’s

Maar eerst is het nog aan de beurt aan Willy Sommers en De Romeo’s op 29 juni. “Met de sponsoring daarvan zijn we twee jaar geleden al gestart en we hebben een behoorlijke som bijeen geraapt. Daarmee zijn we nog niet uit de kosten maar we hopen dat er wel wat drank verzet wordt dan. Het evenement zal plaatsvinden in en rond De Bosuil, waar we ook tenten zullen neerpoten.” Die dag start met een dauwwandeling met ontbijt, gevolgd door een streekproductenmarkt, een fototentoonstelling en een reuze dorpsbarbecue. Op 8 september staat er nog een culinaire fietstocht doorheen Schiplaken op het programma met verschillende stops met eten en drinken. Het slotfeest is voor 19 oktober. Dan wordt duidelijk wie de grootste pompoen heeft gekweekt.